Zum Start in diese Woche würden die Notierungen erneut nachgeben. Die geldpolitischen "Bazookas" der EZB und FED in Form von Zinssenkungen und milliardenschweren Finanzspritzen hätten keine Wirkung auf die Ölmärkte entfaltet, die unverändert nicht von einer Belebung der Ölnachfrage ausgehen würden. Bis sich eine Besserung bei der globalen Coronakrise einstelle, die bei den täglich steigenden Neuinfektionszahlen in Europa und den USA aktuell noch nicht absehbar sei, dürfte der pessimistische Nachfrageausblick bestehen bleiben.



Nach dem Scheitern der Fördermengenbeschränkungen durch die OPEC+ laste zudem die Erwartung einer expansiven Förderpolitik der ehemaligen Allianzstaaten massiv auf den Ölpreisen. Allen voran Saudi-Arabien und Russland würden ihre Fördermengen aktuell deutlich ausweiten und drohen den Markt in den kommenden Wochen mit Öl zu überschwemmen. Um die hoch verschuldete US-Schieferölindustrie vor einer Insolvenzwelle zu bewahren, habe US-Präsident Trump nun angekündigt, die nationalen strategischen Reserven mit US-Öl aufzufüllen. In Anbetracht einer verbleibenden Kapazität von rund 80 Mio. Barrel dürften sich diese Tanks jedoch bereits nach wenigen Wochen gefüllt haben. Eine nachhaltig preisstützende Wirkung sei hiervon somit nicht zu erwarten.



Sollte sich keine merkliche Angebotsverknappung einstellen, dürften die Ölpreise auch weiterhin auf einem sehr geringen Niveau bleiben. Weitere Preisabschläge seien sowohl durch zusätzliche Angebots- als auch durch coronabedingte Nachfrageschocks nicht auszuschließen. Unter der Annahme einer Entspannung der Coronakrise würden die Analysten der NORD/LB die Ölpreise mittelfristig wieder auf einem aufsteigenden Trend erwarten. (Ausgabe 12 vom 16.03.2020) (17.03.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den historischen Kursverlusten am vergangenen Montag tendierten die Ölpreise über den Wochenverlauf nur noch leicht südwärts und schlossen am Freitag bei USD 33,96 pro Barrel Brent, so Niklas von Perbandt und Christian Reuter von der NORD/LB.Damit habe die Nordseesorte einen Wochenverlust von 26,2% realisiert. Die amerikanische Leitsorte WTI habe etwas weniger nachgegeben und bei USD 31,82 nur noch knapp zwei Dollar unterhalb der Brent-Notierung geschlossen.