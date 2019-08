In Großbritannien hätten schwache Zahlen zum BIP das Sentiment für das Pfund sicherlich nicht verbessert. Ein Bericht der Times über Pläne von Abgeordneten zur Abwendung eines harten Brexits habe am Devisenmarkt größeres Aufsehen erregt. Die Bank of England bleibe natürlich ebenfalls im Fokus. Die Geldpolitik spiele auch in anderen Währungsräumen eine große Rolle und beeinflusse das FX-Segment in der Summe sehr nachhaltig.



Die australische Notenbank habe zuletzt zwar von zinspolitischen Anpassungen abgesehen, in Neuseeland seien die Leitzinsen aber unerwartet deutlich gesenkt worden, was dann auch die australische Währung belastet habe. Jüngste Kommentare des Notenbankchefs Australiens würden zeigen, dass man in Sydney auch über entsprechende Maßnahmen nachzudenken scheine. Dabei dürfte QE aktuell nur ein Randthema sein. Zudem gebe es in der Zentralbank die Hoffnung, dass eine Besserung der Lage am Immobilienmarkt des Landes den Handlungsdruck perspektivisch noch verringern könnte. Die Unsicherheit bezüglich des Handelskonfliktes zwischen Peking und Washington spreche aber für mehr Aktionismus in "Down Under". Dieses Umfeld sei natürlich nicht hilfreich für die australische Währung.



Aufgrund des ambitionierten Inflationsziels würden sich offenbar auch manche Notenbanker in Japan unter weiterem Zugzwang sehen. Die jüngst gemeldeten erfreulichen Zahlen zur BIP-Entwicklung würden zwar eher gegen einen zügigen Griff in die geldpolitische Trickkiste sprechen - der starke Yen dagegen dafür. (12.08.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Unsicherheit bezüglich der weiteren Ausrichtung der FED-Geldpolitik hat die Währung der USA zwischenzeitlich klar belastet, so die Analysten der Nord LB.Nach der FOMC-Sitzung habe sich der US-Dollar aber wieder erholen können; den Markteilnehmern hätten klare Signale in Richtung fallender Leitzinsen gefehlt. Mit den neuen Turbulenzen im Handelskonflikt zwischen Peking und Washington würden sich im FX-Bereich aber wieder die Stimmen mehren, die größeren Handlungsdruck bei der FED sehen würden. Auch die EZB dürfe jedoch nicht aus dem Auge verloren werden. Zudem könne die politische Situation in Italien Auswirkungen auf das Marktgeschehen haben. Beide Themenkomplexe würden in der Tendenz wohl eher zur Erhöhung des Risikos eines perspektivisch stärkeren Abwertungsdrucks auf den Euro führen.