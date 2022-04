Wohnimmobilienaktien-Portfolien seien täglich zu einem transparenten Preis erwerb- bzw. veräußerbar. Zudem würden die Transaktionskosten nur einen Bruchteil der Kaufnebenkosten einer Wohnimmobilie betragen, wo Grunderwerbssteuer, Notarkosten und Maklergebühren insgesamt bis zu 10 Prozent der Investitionssumme betragen könnten.



(6) Inflationsschutz



Immobilien würden als Realwerte einen Inflationsschutz bieten. Über eine Inflationsindexierung würden sich die Mietverträge großer Unternehmen oft automatisch der Teuerungsrate anpassen.



(7) Mehrwert durch wohnnahe Dienstleistungen



Eine noch breitere Diversifikation innerhalb eines Wohnimmobilienaktien-Portfolios sei über ein Investment in weitere wohnimmobilienergänzende Dienstleistungen abbildbar. Dazu würden Unternehmen aus dem Baugewerbe, Betreiber von Wohn- oder Pflegeheimen, Self-Storage-Anbieter und ähnliche gehören.



(8) Zusätzlich Bewertungsrisiken durch Zinsabsicherung weitgehend neutralisierbar



Steigende Zinsen würden tendenziell Gegenwind bei der Bewertung von Immobilien und Aktien bedeuten, da sie meist zu sinkenden Bewertungsmultiplikatoren führen würden. Dieses Risiko lasse sich durch Absicherungsinstrumente (Zins-Hedge) weitgehend ausschalten.



(9) Krisenfestes Investment



In jeder Krise der letzten Jahre (Brexit, Finanzkrise, Corona-Pandemie ) hätten sich deutsche Wohnimmobilien aufgrund des Nachfrageüberhangs als wachsende defensive Investments erwiesen. Es deute sich an, dass dies auch in der Ukraine-Krise der Fall sein werde.



Wohnimmobilien - ein zentraler defensiver Baustein der langfristigen Vermögensanlage



Professionelles Management von Wohnimmobilienaktien biete regelmäßige Ausschüttungen und gleichzeitig einen effektiven Schutz des Kapitals gegen Inflationsszenarien. Insofern würden sie bei vielen Anlegern einen zentralen Baustein in der langfristigen Vermögensanlage darstellen. (11.04.2022/ac/a/m)





Köln (www.aktiencheck.de) - Haben Wohnimmobilien ihren Zenit überschritten? Alexander Bartsch und Dr. Wolfgang Sawazki von SALytic Invest trennen die Spreu vom Weizen: Sie erklären, warum ein Investment in ein klug zusammengestelltes Portfolio an Wohnimmobilienaktien ein gutes Investment bleibt und wie Diversifikation vor Blasen schützt.(1) Die historisch gute PreisentwicklungDie Preise für Wohnimmobilien in Deutschland seien allein im Jahr 2021 im Schnitt um 11 Prozent gestiegen. Seit Jahren überwiege die Nachfrage nach Wohnungen das Angebot, was sich in steigenden Mieten und Immobilienpreisen niederschlage. Das stelle viele Kaufinteressenten vor finanzielle Herausforderungen, sei aber eine gute Grundlage für Investoren.(2) Weiteres Wachstum durch geringe Bautätigkeit bei hohem BedarfNach Schätzungen der Bundesregierung würden jährlich etwa 40.000 Wohneinheiten fehlen, weswegen der Wohnungsbau von aktuell ca. 300.000 auf 400.000 neue Einheiten pro Jahr steigen solle. Vor dem Hintergrund steigender Baukosten, langer Genehmigungszeiten und zunehmendem Handwerkermangel erscheine das sehr ambitioniert. Während Top-Lagen ihren Preishöhepunkt wahrscheinlich bald erreichen dürften, bleibe das mittlere Mietniveau langfristig mit einem stabilen bis moderat steigenden Preisniveau interessant. Das Momentum des Preisanstiegs flache sich somit ab, kehre sich jedoch nicht um.(3) Energetische und regulatorische Anforderungen professionell managen(4) Diversifikation schütze vor objekt- und länderspezifischen RisikenFür ein Portfolio mit Wohnimmobilienaktien spreche außerdem die mögliche Diversifikation. Mit einem Investment in Aktien der großen Wohnimmobilienunternehmen könnten eine Vielzahl an Regionen, Zuständen, Baujahren, Mieterstrukturen, Mietpreisstrukturen und ähnlichem abdecken. Auch ein Mietausfall durch Mieterwechsel etc. könne innerhalb von großen Wohnimmobilien-Portfolien besser aufgefangen werden als von privaten Vermietern.(5) Kostengünstiger und liquider als ein Direkterwerb