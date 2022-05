Tipps für Anleger – darauf ist bei der Geldanlage zu achten

Sparbuch

Tagesgeld

Bei dem Tagesgeldkonto handelt es sich um ein verzinstes Konto ohne feste Laufzeiten. Das Geld steht dabei jederzeit zur freien Verfügung. Somit gilt das Konto als flexible Option, Geld anzulegen. Vorteilhaft ist zudem, dass die Zinsen höher als bei einem Sparbuch angelegt sind. Dennoch ist die Verzinsung nicht festgeschrieben, was bei einem Festgeldkonto wiederum anders ist. Ein Tagesgeldkonto ist somit von einem Festgeldkonto kategorisch zu unterscheiden. Allerdings ist das Tagesgeldkonto nicht unbedingt geeignet, um Geld besonders gewinnbringend anzulegen. Die Zinsen liegen derzeit lediglich bei 0,1 bis 0,2 Prozent.



Festgeldkonto

Bei einem Festgeldkonto ist das Geld über einen speziellen Zeitraum zu festgeschriebenen Zinsen angelegt. Anbieter offerieren Interessenten dazu verschiedene Optionen, um das Vermögen zu deponieren. Die Laufzeiten betragen in der Regel zwischen einem Monat bis höchstens zehn Jahre. Anders als beim Tagesgeldkonto können Inhaber vor Ende der Laufzeit nicht auf das Geld zugreifen. Dafür sind höhere Zinsen angesetzt. Dabei gilt: Je länger das Geld auf dem Konto liegt, desto höher fallen auch die Zinsen aus. Diese können je Anbieter und Bank zwischen 0,3 und 1 Prozent liegen.



Aktien

Wer sich für Aktien interessiert, investiert zu gewissen Teilen in Unternehmen. Steigt der Unternehmenswert, gilt das auch für den Aktienwert. Zahlreiche Unternehmen schütten zu diesem Anlass Dividenden an die Aktionäre aus. Das kann durchaus für ansprechende Gewinne sorgen. Allerdings kann niemand im Vorfeld garantieren, dass die Aktieninvestition auch gewinnbringend ist. Daher kommt es manchmal zu Fehlinvestitionen und somit zu Verlusten. Anfänger sollten daher nicht blindlings investieren, sondern allmählich ihren Horizont erweitern.



Fonds und ETS

Die Alternative zu einzelnen Aktien bilden Fonds und ETF Geldanlagen. Mit diesen wird auch an der Börse gehandelt, allerdings handelt es sich um gebündelte Aktien. Demnach ist auch das Verlustrisiko entsprechend geringer. Welche Aktien zur Verfügung stehen, bestimmen Fondsmanager. Daher fallen für die Anlage auch häufig Gebühren für ein Fondmanagement an. Bei ETFs handelt es sich hingegen um eine Sonderform von Fonds. Diese entwickeln sich nach dem DAX oder anderen Börsenindexen. Hierfür gibt es keinen Fondsmanager, weshalb diese Option insgesamt kostengünstiger ist. Dank dieser Prämisse ist es demzufolge möglich, in verschiedene Anlageklassen, Branchen, Immobilien etc. zu investieren.



Fazit

Natürlich gibt es noch viele mehr Möglichkeiten, Geld gewinnbringend anzulegen. Wer langfristig investieren möchte, sollte sich zunächst über die Anlagevarianten informieren und Anbieter vergleichen. Ist eine gute Strategie ausgearbeitet, lässt sich somit durchaus Vermögen aufbauen. Allerdings sollte dies ohne die nötige Erfahrung lieber in kleinen Schritten erfolgen, um keine herben Verluste in Kauf nehmen zu müssen. (05.05.2022/ac/a/m)









