Mit Aktien zum Millionär: Erfolgsstory Amazon

Als Gläubiger oder Investor vom Unternehmenserfolg profitieren

Gläubiger fungieren als Kreditgeber für die Gründer und stellen einen Teil ihres Kapitals für eine gewisse Zeit zur Verfügung. Erzielt das Start-up Gewinne, wird das Darlehen mit saftigen Zinsen zurückgezahlt: 15 Prozent sind keine Seltenheit.



Investoren beteiligen sich direkt am Unternehmen und werden Miteigentümer. Das Kapital ist normalerweise für einige Jahre im Unternehmen gebunden, unter Umständen werden die ersten Dividenden erst nach mehreren Jahren ausgeschüttet. Bei einem positiven Geschäftsverlauf gehen die Gewinne jedoch anteilig an den Investor. Umgekehrt gilt: Im schlimmsten Fall tragen Investoren das Risiko einer Pleite mit - und verlieren ihr eingesetztes Kapital.



Ob als Gläubiger oder Investor: Anleger sollten das Start-up und dessen Geschäftsmodell vorab genau prüfen und sicher sein, dass das Unternehmen Rückzahlungen tätigen, Zinsen bezahlen und Gewinne ausschütten kann. Vor dem Investment müssen Gläubiger und Investoren ihre Risikofähigkeit und Risikotoleranz einschätzen: Wie viel kann ich investieren? Kann ich einen Totalverlust verkraften? Risiken lassen sich nie ausschließen. Es gilt: Je höher die zu erwartende Rendite, desto höher das Risiko.



Investition in Fonds streut das Risiko

Grundsätzlich raten Finanzexperten davon ab, das gesamte Kapital in ein Unternehmen zu investieren oder mit seinem Geld nur Aktien eines Unternehmens zu kaufen. Je breiter die Anlagen gestreut sind, desto besser verteilt sich das Risiko. Dazu müssen einzelne Wertpapiere umfangreich analysiert und Aktienkurse miteinander verglichen werden. Welche Aktien sind bislang noch unterbewertet? Wo lohnt sich die Investition?



Eine bequeme, weil zeitsparende und sichere Möglichkeit, die Anlage auf möglichst viele Aktien zu verteilen, bieten Investmentfonds. Auch die Berater von Swiss Life Select empfehlen Fonds. "Die Bereitschaft, sich wieder auf Fonds einzulassen, steigt - sowohl bei den Kunden als auch bei den Vermittlern", erklärt Geschäftsführer Günther Blaich in einem Interview mit fondsprofessionell.de. Der deutsche Finanzvertrieb der Swiss-Life-Gruppe ist seit 2014 auf Expansionskurs, Depots mit deutlich besseren Renditechancen als bei Sparkonten gehören zum Produktportfolio von Swiss Life-Select.



Verbraucher können mithilfe von Finanzexperten wie den Swiss-Life-Select-Beratern auf dem Aktienmarkt Fuß fassen. Für jede Finanzsituation findet sich eine passende Anlagestrategie - und damit eine rentable Vorsorge für die Zukunft. Auch wenn nicht jeder gleich zum Millionär wird. (22.03.2019/ac/a/m)









