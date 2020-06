Inzwischen werde Chinas Wirtschaft wieder hochgefahren, aber im Normalzustand sei sie noch nicht. Unternehmen wie Foxconn, das iPhones für Apple montiere, würden durch den Einbruch der weltweiten Nachfrage noch nicht wieder mit voller Belegschaft arbeiten. Die Aktivität im Einzelhandel bessere sich insgesamt, aber die Verbraucher würden immer noch wenige zyklische Konsumgüter kaufen und die weiterhin vorhandene Angst vor Infektionen beschleunige die Verlagerung auf Online-Einkäufe und Lieferdienste.



Dennoch seien die makroökonomischen Themen und die Unternehmen, die im Januar Gegenstand der Analysen der Schwellenländerexperten gewesen seien, nach wie vor relevant für Anleger, die aktuell nach Wachstumschancen suchen würden. Die Experten würden davon ausgehen, dass die kurzfristigen Geschäftsaussichten für die von ihnen herausgestellten Unternehmen besser geworden seien. Es bleibe abzuwarten, ob die Handelsspannungen Unternehmen wie Apple schließlich dazu veranlassen würden, Lieferketten aus China abzuziehen.



Heimische Unternehmen wie Three Squirrels müssten für ihren Erfolg über traditionelle Geschäftsmodelle hinausgehen und ihre Marken ganz auf die spezielle Kultur und die besonderen Trends in China zuschneiden. Die Dynamik des Konsumgütermarkts in China sei aus Sicht der Experten nicht zu unterschätzen - dieser Markt sei in den vergangenen 20 Jahren mit halsbrecherischer Geschwindigkeit gewachsen. Angesichts der steigenden Einkommen seien die Experten der Ansicht, dass sich dieser Aufwärtstrend fortsetzen könne.



Hinzu komme, dass die Verbraucherbasis uneinheitlich strukturiert sei - Städte und ländliche Regionen würden sich in unterschiedlichen Phasen der wirtschaftlichen Entwicklung befinden und unterschiedliche Ausgabenmuster aufweisen. Doch durch den Vormarsch der Technologie, insbesondere die Verbreitung von Apps und mobilen Technologien, verringere sich diese Kluft in großen Schritten in ganz China. Nach COVID-19 müssten Investoren diese Dynamik verstehen, um die besten lokalen und globalen Anlagechancen zu finden. (08.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China sorgte in letzter Zeit wegen des Umgangs mit dem COVID-19-Virus und der politischen Spannungen und Handelskonflikte mit dem Westen häufig für Schlagzeilen, so Stephen Dover, CFA Head of Equities bei Franklin Templeton.Aus Sicht der Experten biete China nach wie vor Wachstumschancen für Anleger. Der chinesische Markt für A-Aktien habe Anfang März ein Zwölfmonatshoch erreicht und damit zu den Aktienmärkten mit der besten Wertentwicklung weltweit gezählt. Das Emerging Markets-Team von Franklin Templeton habe im Januar kurz davor gestanden, neue Gedanken zu China zu veröffentlichen, als Peking den Lockdown der Wirtschaft verkündet habe, um die COVID-19-In-fektionskurve abzuflachen - die Bilder von geschlossenen Fabriken, Büros, Restaurants und Läden, und dies bald nicht mehr nur aus China, sondern aus der ganzen Welt.