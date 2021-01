Hongkong-Aktienkurs Geely-Aktie:

Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (24.01.2021/ac/a/a)



Der Kurs der Geely-Aktie verschnaufe nahe seinem bisherigen Allzeithoch. Grund für die jüngsten Impulse: Der chinesische Autohersteller habe diese Woche verkündet, dass nach BAIDU und Apple-Zulieferer Foxconn der nächste ganz große Name für eine Zusammenarbeit gewonnen werden konnte. Der Jahresanfang stehe damit weiter im Zeichen der Elektroauto-Tech-Kooperationen.Diesmal tue sich Geely mit Tencent zusammen. Es gehe v.a. um den Bereich der modernen Bordelektronik, genauer: Spracherkennung, Apps und smarte Oberflächen. Tencent sei bislang v.a. als chinesischer Social-Media- und Gaming-Gigant bekannt. Auch andere namhafte Unternehmen hätten dieses Jahr bereits Kooperationen und Joint Ventures verkündet oder seien zumindest in Verhandlungen, darunter Microsoft, General Motors, NVIDIA, Hyundai, Apple und Alibaba.Die angekündigte Zusammenarbeit zeige erneut, wie relevant das Thema Elektromobilität für Autohersteller und Technologie- und Software-Unternehmen mittlerweile sei. Jeder wolle ein Stück vom Kuchen abhaben. Wer am Ende wie viel bekommen werde, lasse sich derzeit kaum abschätzen.