Börse Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,90 EUR +1,60% (04.04.2019, 14:21)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,92 EUR +3,78% (04.04.2019, 14:41)



HKG-Aktienkurs Geely-Aktie:

16,36 HKD +3,41% (03.04.2019)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie Deutschland:

GRU



Hong Kong-Ticker-Symbol:

0175.HK



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Die anhaltenden Spekulationen um eine mögliche Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA habe viele Anleger in den letzten Wochen dazu veranlasst, das eine oder andere Schnäppchen einzusammeln. Hierzu habe unter anderem die Aktie von Geely gezählt. In der Spitze habe das Papier im Dezember 2017 bei 3,23 Euro notiert, um im Zuge des Handelsstreits und zwischenzeitlich sehr schwachen Konjunkturdaten bis auf 1,13 Euro einzuknicken.Geely-Chef Li Shufu habe sich in den letzten Wochen und Monaten nicht von seinem Weg abbringen lassen. Dass er ein ausgezeichneter Manager sei, habe er in der Vergangenheit des Öfteren unter Beweis gestellt. Der Geely-Chef habe sich nicht nur Volvo und The London Taxi gekrallt, er habe auch noch den Sportwagenbauer Lotus vom Tisch genommen. Damit habe Li Shufu seinem Autobauer wichtige Technologie gesichert. Davon profitiere die Produktpalette von Geely bereits jetzt. Noch deutlicher könnte allerdings der Technologie-Transfer in Zukunft werden.Volvo habe zum Beispiel mit seinem Elektrosportwagen Polestar ein spannendes Ass im Ärmel. Li Shufu werde die Technologie sicherlich nutzen, um sein Portfolio zu elektrifizieren. Ziel sei es, die Produktpalette zu 90 Prozent mit Stromern und Hybriden "auszustatten". 30 neue Modelle werde Geely in den nächsten Jahren neu auf den Markt bringen.Auch der Deal mit Daimler passe sehr gut ins Bild. Daimler bringe den Kleinwagen smart in ein 50:50-Joint-Venture mit Geely ein. Geely werde sich um die Entwicklung kümmern und den kleinen Flitzer in einer Elektro-Version in China auf den Markt bringen.Geely sei gut ausgestellt. Die Wachstumsraten im Vergleich zu den traditionellen Autobauern wie Volkswagen, BMW oder FCA (FiatChrysler) seien klasse. Geely werde auf dem Heimatmarkt in China in den nächsten Jahren weiter Marktanteile gewinnen.Dass der Markt Nachholpotenzial habe, stehe außer Frage. In den USA kämen auf 1.000 Einwohner 535 Autos, in Deutschland seien es 573. In China kämen auf 1.000 Einwohner nur 22 Autos.Die Geely-Aktie habe nach der abgeschlossenen Konsolidierung einen kleinen Zwischensprint aufs Parkett gelegt. Die wichtige 200-Tage-Linie bei 16,00 Hong-Kong-Dollar sei geknackt und damit ein Kaufsignal signalisiert worden. Im Anschluss habe die Aktie den Widerstand bei 16,76 Hong-Kong-Dollar aus dem Markt genommen. Die nächste Hürde liege bei 17,98 Hongkong-Dollar.Im Anschluss wäre der Weg frei bis 21,25 Hong-Kong-Dollar oder umgerechnet 2,40 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.04.2019)