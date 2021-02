Börsenplätze Geely-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,7995 EUR -0,20% (25.02.2021, 13:05)



Hongkong-Aktienkurs Geely-Aktie:

26,60 HKD +2,70% (24.02.2021)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Deutschland Geely-Aktie:

GRU



Hongkong-Ticker-Symbol Geely-Aktie:

0175.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GELYF



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (25.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) unter die Lupe.Im Zuge der allgemeinen Korrektur bei Highflyern sei auch der Kurs der Geely-Aktie zunehmend unter die Räder geraten. Unterdessen habe der chinesische Autobauer verkündet, dass es nicht zur Fusion mit der schwedischen Tochter kommen werde. "Der Aktionär" steige nach einem schnellen Kursverdoppler erst mal aus.Geely und Volvo würden getrennte Unternehmen bleiben. Die beiden Gesellschaften hätten ihre Fusionspläne aufgegeben, hätten bei elektrischen und selbstfahrenden Autos aber enger kooperieren wollen, habe Geely gestern in Hongkong mitgeteilt.Vor einem Jahr hätten die Unternehmen mitgeteilt, eine Fusion in Betracht zu ziehen, um "mit den gewaltigen Veränderungen in der Automobilindustrie klarzukommen". Anfang der Woche habe der Konzern schließlich Pläne vorgestellt, um eine neue Entwicklungseinheit für smarte Automobilität aufzubauen.Um auf den Feldern Automation und Elektrifizierung Fortschritte zu machen, habe Geely bereits etliche Partnerschaften geknüpft: etwa mit BAIDU, Tencent und dem Apple-Partner Foxconn.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link