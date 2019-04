HKG-Aktienkurs Geely-Aktie:

Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (15.04.2019/ac/a/a)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Die Geely-Aktie habe sich in den letzten Wochen kontinuierlich nach oben gearbeitet. Kurz vor der psychologisch wichtigen 2-Euro-Marke sei die Aufwärtsdynamik aber zum Erliegen gekommen. Ein Rücksetzer in den Bereich von 16,16 HKD (Hongkong-Dollar) (Ausbruchslinie) wäre kein Beinbruch. Dieser wäre fast wünschenswert. Das würde für die Geely-Aktie eine gute Nachkaufchance darstellen. Auf diesem Niveau könnten Anleger das erste Kauflimit in den Markt legen (1,82 Euro). Ein zweites werde bei 15,30 HKD (1,72 Euro) platziert.In den letzten Wochen sei die Geely-Aktie wieder stark gefragt gewesen. Es scheine, als würden Anleger ein Ende des Handelskrieges zwischen den USA und China längst vorwegnehmen. Auch die letzten Absatzzahlen von Geely für den Monat März seien an der Börse sehr gut angekommen, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:1,918 EUR -0,83% (15.04.2019, 12:34)Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:1,916 EUR -0,83% (15.04.2019, 12:53)