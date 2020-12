Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,25 EUR +3,21% (04.12.2020, 20:46)



Hongkong-Aktienkurs Geely-Aktie:

21,05 Hongkong-Dollar +2,18% (04.12.2020)



NASDAQ Other OTC-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,72 USD +3,02% (04.12.2020, 20:36)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Deutschland Geely-Aktie:

GRU



Hongkong-Ticker-Symbol Geely-Aktie:

0175.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GELYF



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol Deutschland: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: GELYF) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (04.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol Deutschland: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: GELYF) unter die Lupe.Der Autobauer Geely habe im September durch eine Zweitnotierung am Shanghai STAR Market rund drei Milliarden Dollar eingesammelt. Zudem laufe es auf dem heimischen Automobilmarkt wieder besser: Im November seien die Autoverkäufe in China weiter angestiegen. Geely blase derweil mit einem neuen Modell zum Angriff.Insgesamt seien auf dem chinesischen Automobilmarkt im vergangenen Monat 2,73 Millionen Neuwagen verkauft worden. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspreche dies einem Plus von 11,1 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat Oktober hätten die Verkäufe um 6,2 Prozent angezogen.Für Geely selbst seien dies gute Vorzeichen - wie sich der chinesische Autobauer geschlagen habe, werde sich jedoch erst noch zeigen: Bisher habe Geely keine November-Zahlen veröffentlicht. Allerdings habe Geely bereits jetzt einen neuen Meilenstein erreicht: Laut Unternehmensangaben seien inzwischen mehr als zehn Millionen Fahrzeuge verkauft worden.Einen weiteren Verkaufsboost könnte nun die neue Sportlimousine Xing Rui liefern. Diese basiere, wie auch schon der Volvo XC40, auf dem CMA-Baukasten, werde in den kommenden Monaten bei den chinesischen Händlern verfügbar sein und auch als Plug-in-Hybrid angeboten werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Geely-Aktie: