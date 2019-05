Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,768 EUR -0,79% (23.04.2019, 12:25)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,76 EUR -2,00% (23.04.2019, 12:47)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie Deutschland:

GRU



Hong Kong-Ticker-Symbol:

0175.HK



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (02.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Während Tesla den Produktionsstart für seinen E-Truck auf nächstes Jahr verschieben müsse, würden die Entwickler bei Geely ernst machen. Das chinesische Unternehmen steige in den Markt für Nutzfahrzeuge ein und bringe weltweit als erstes einen methanolbetriebenen Brummi auf den Markt. Der Antrieb könnte sich als sinnvolle Alternative zum E-Motor erweisen.Andere Hersteller hätten bereits Lkws mit einem ähnlichen Antrieb am Markt. Diese kämen jedoch auf eine deutlich geringere Zugkraft. Unter anderem teste die Geely-Tochter Volvo bereits seit 2012 einen Bio-Methanolantrieb. Ein Wissenstransfer zu Geely, welche ihre Nutzfahrzeuge unter dem Namen Yuan Cheng Auto vertreibe, scheine naheliegend. Zudem würden die Chinesen nach eigenen Angaben bereits seit 15 Jahren am Antriebssystem forschen und alle Patente auf den Motor des Trucks besitzen.Dahingehend scheine Geely alles richtig zu machen. Yuan Cheng Auto entwickele zusammen mit VIA Motors einen 7,5-Tonner mit elektrischem Antrieb, welcher 2019 auf den amerikanischen und chinesischen Markt kommen solle. Zudem solle auch der 40-Tonner mit Methanolantrieb gegenüber einem Diesel-Truck 18% an Kosten einsparen. Auch wenn Geely bislang keinen Verkaufspreis bekanntgegeben habe, dürfte der Tesla Semi teurer sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Geely-Aktie: