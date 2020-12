Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Geely-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,4485 EUR +0,97% (21.12.2020, 16:42)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Deutschland Geely-Aktie:

GRU



Hongkong-Ticker-Symbol Geely-Aktie:

0175.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GELYF



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (21.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) unter die Lupe.Inspiriert vom Börsenerfolg der Konkurrenten Tesla, Nio, Xpeng und Li Auto habe auch der Geely-Rivale Great Wall (ISIN: CNE100000338, WKN: A0M4X0) seine Elektroautostrategie überarbeitet und wolle damit bei den Investoren punkten. Doch auch Geely-Gründer Li Shufu sei nicht untätig.2020 sei zweifellos auch das Jahr der E-Autobauer. Dies habe nun auch Great Wall erkannt und prompt neue Pläne aus dem Boden stampfe. Demnach wolle der chinesische Autobauer in naher Zukunft eine eigenständige E-Auto-Marke launchen, die den Rivalen Marktanteile abluchsen solle, wie die Nachrichtenagentur Reuters mitgeteilt habe.Unter der neuen Marke sollten Insidern zufolge SUVs und Limousinen ausgerollt werden, die entweder über einen Hybrid oder reinbatterieelektrischen Antrieb verfügen würden.Neben dem neuen Label wolle Great Wall auch dank der neue Pickup-SUVs der P-Serie dem Konkurrenten Geely Marktanteile abknöpfen und gebe dabei ein ambitioniertes Ziel aus: "Die Vision der Pickup-Marke ist es, eine der drei führenden der Welt zu werden."Dieser Dienst, den Geschäftsreisende oft bei Fahrten vom und zum Flughafen in Anspruch nehmen würden, sei nun auch in den chinesischen Metropolen Hangzhou, Guangzhou, Chengdu, Xi'An, Beijing und Shanghai verfügbar.Dank der guten News dürften beide Aktien ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Nachdem Geely zuletzt etwas Luft geholt habe, sei die Aktie nun wieder bereit zum Durchstarten. Seit der Empfehlung liege Geely 95 Prozent und Great Wall rund 250 Prozent vorne. Investierte lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2020)