Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,79 EUR +0,43% (27.12.2017, 09:42)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (27.12.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteuer des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobil- und Motorradherstellers Geely (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) unter die Lupe.Der chinesische Automarkt werde immer mehr zum Taktgeber und Trendsetter in Sachen Elektromobilität. Einer der größten Profiteure sei und bleibe Geely. Die Perspektiven würden sehr gut bleiben, das Produktportfolio von Geely sei vielversprechend. Zudem profitiere das Unternehmen vom Technologie-Transfer von Volvo, The London Taxi und Lotus, die unter dem Dach der Holding, der Muttergesellschaft von Geely, geführt würden."Der Aktionär" bleibe bei seiner positiven Einschätzung für Geely. Mit einer Bewertung von 24 Mrd. Euro und einem KGV von knapp 21 sei die Geely-Aktie nach wie vor aussichtsreich. Schwache Tage seien Kauftage, so Jochen Kauper, Redakteuer des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:2,792 EUR +0,79% (27.12.2017, 09:42)