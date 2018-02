Börsenplätze Geely-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,62 EUR -2,96% (27.02.2018, 10:55)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,63 EUR -2,23% (27.02.2018, 11:15)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (27.02.2018/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktie: Einstieg bei Daimler wirft viele Fragen auf - AktienanalyseZu Beginn dieser Woche überraschte der chinesische Automobilhersteller Geely (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) mit seinem Überraschungs-Einstieg als größter Aktionär beim deutschen Autobauer Daimler, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der chinesische Milliardär Li Shufu sei vergangene Woche mit knapp zehn Prozent der Anteile bei Daimler eingestiegen und damit auf einen Schlag größter Einzelaktionär des Stuttgarter Autobauers geworden. Nun aber prüfe die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) den rechtmäßigen Einstieg bei Daimler, ob die Stimmrechtsveränderungen rechtzeitig gemeldet worden seien.Übergeordnet hätten Börsenexperten hingegen gewarnt, dass Geely nun zu viel Einblick in Strategie und Technologie des DAX-Konzerns erhalten könnte. Geelys Einstieg bei Volvo sei nie schädlich gewesen. Generell gebe es bisher tendenziell positive Erfahrungen mit chinesischen Investoren, sie würden mit langfristigen Interessen auftreten. Ein Alleinentscheider mit zehn Prozent Beteiligung werde Geely aber auch nicht.Auf dem Hongkonger Börsenparkett habe das Wertpapier des chinesischen Autobauers zeitweise um über acht Prozent zugelegt, am Dienstag habe die Aktie aber wieder etwas Federn lassen müssen. Trotzdem zeige sich aus technischer Sicht ein sehr zuversichtliches Chartbild, dass mittelfristig weitere Kursgewinne bereithalte. Doch einige Hürden müssten zuvor noch überwunden werden, bevor sich ein Long-Einstieg auf mittelfristiger Basis für Investoren auszahle. Denn noch beherrsche seit November ein kurzfristiger Abwärtstrend das Kursgeschehen beim Autobauer Geely, der zuvor noch überwunden werden müsse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link