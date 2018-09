Kursziel

Geely-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 30,00 Buy Daiwa Capital Markets Kelvin Lau 21.09.2018 10,00 Underweight Morgan Stanley Jack Yeung 18.09.2018 30,00 Buy Citigroup Jeff Chung 18.09.2018 34,40 Buy Instinet Benjamin Lo 14.09.2018 33,00 Buy HSBC - 24.08.2018 23,25 Buy Deutsche Bank Vincent Ha 23.08.2018 23,00 Buy UBS Paul Gong 23.08.2018 16,50 Hold Jefferies & Co. Patrick Yuan 23.08.2018 30,00 Buy UOB Kay Hian Ken Lee 03.08.2018



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (25.09.2018/ac/a/a)







Hangzhou (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Autoherstellers Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 34,40 oder 10,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Geely-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Geely Automobile Holdings Limited hat am 22. August die Zahlen zum 2. Quartal 2018 bekannt gegeben.Laut der Aktienanalyse von Morgan Stanley vom 22. August hat Geely Automobile Holdings Ltd. im ersten Halbjahr den Nettogewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 54% auf 6,67 Mrd. RMB gesteigert und damit besser abgeschnitten als angenommen. Das Management habe geäußert auf Gesamtjahressicht ein Übertreffen der bisherigen Planungen zu erwarten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Geely-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom Investmenthaus Instinet. Der dort zuständige Analyst, Benjamin Lo, bestätigt in einer Aktienanalyse vom 14. September das Kursziel von 34,40 HKD und das Rating "buy" für den Titel. Einem Medienbericht zufolge würden sich Toyota Motor und Geely Automobile Holdings Ltd. in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Lizenzierung von Hybridtechnologie befinden. Die Analysten von Instinet würden einen solchen Deal als sinnvoll für beide Autohersteller ansehen. Im Vorfeld einer kompletten Elektrifizierung könnte der Absatz von Hybridfahrzeugen dadurch stimuliert werden.Die chinesische Regierung habe die Anforderungen an die Kraftstoffeffizienz und die Förderung von Autos mit alternativen Antrieben (grundsätzlich Elektro- und Plug-in-Fahrzeuge) verschärft, um die Produktion von umweltschonenden Fahrzeugen anzukurbeln. Der Verbreitungsgrad der so genannten New Energy Vehicles sei noch unbefriedigend. Die Regierung könnte daher auf einen realistischeren Ansatz setzen, um Hybridfahrzeuge als Brückentechnologie zu nutzen.Die niedrigste Kursprognose stammt dagegen von Morgan Stanley: Analyst Jack Yeung kürzt das Kursziel von 20,00 auf 10,00 HKD und stuft den Titel von "equal-weight" auf "underweight" zurück. Steigende Lagerbestände und Preiswettbewerb würden die Zuversicht der Analysten von Morgan Stanley trüben. Die EPS-Schätzungen seien für 2019 und 2020 um 4% bzw. 9% nach unten korrigiert worden. Analyst Jack Yeung gehe in einer Aktienanalyse vom 18. September mittlerweile von niedrigeren EBIT-Margen aus. Engpässe bei Motoren dürften den Absatz von Lynk belasten. Die heimischen Marken dürften beim Eintritt in den high-end Markt auf stärkeren Gegenwind stoßen, so Jack Yeung.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Geely-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Geely-Aktie auf einen Blick: