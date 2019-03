Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Geely-Aktie auf einen Blick:



Börsenplätze Geely-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,62 EUR +1,25% (19.03.2019, 22:01)



Stuttgart-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,62 EUR +1,25% (19.03.2019, 19:53)



Hongkong-Aktienkurs Geely-Aktie:

14,44 HKD +1,12% (19.03.2019)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (20.03.2019/ac/a/a)







Sitz Hangzhou (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Autoherstellers Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 24,30 oder 9,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Geely-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Geely Automobile Holdings Limited präsentiert am 21. März die Zahlen zum 4. Quartal 2018.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Geely-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen vom Investmenthaus UOB Kay Hian. Analyst Ken Lee bestätigt in einer Aktienanalyse vom 6. Dezember 2018 das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 23,00 HKD. Die Analysten von UOB Kay Hian hätten im Rahmen einer Branchenstudie zur Autoindustrie in China auf die von US-Präsident Trump über Twitter verbreitete Nachricht Bezug genommen, wonach die chinesische Regierung einer Reduzierung von Importzöllen zugestimmt habe.Dem Vernehmen nach sei China bereit 40%ige Zölle auf aus den USA importierte Autos zu reduzieren. Aus Gründen der Fairness könnte China damit auch Zölle auf aus anderen Ländern eingeführte Autos senken. Die Joint-Ventures, vor allem die auf Luxusautos fokussierten, könnten davon am härtesten getroffen werden. Chinesische Hersteller wären vergleichsweise weniger betroffen. Die Einschätzung des Sektors bleibe bei "market-weight". Analyst Ken Lee favorisiere im Sektor weiterhin die Aktien von Geely Automobile Holdings Ltd. Der säkulare Wachstumstrend angetrieben durch die verbesserte Markenpositionierung dank Lynk & Co spreche für ein Investment.Die niedrigste Kursprognose für Geely kommt wiederum von Morgan Stanley: Laut einer Aktienanalyse vom 7. März stuft Analyst Jack Yeung den Titel unverändert mit "underweight" ein und bestätigt das Kursziel von 9,00 HKD. Die Analysten von Morgan Stanley würden mit einer 70%- bis 80%igen Chance rechnen, dass der Aktienkurs von Geely Automobile Holdings Lt. in den kommenden 15 Tagen an Wert verlieren könnte.Geely habe bekannt gegeben, dass der Absatz im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 24% eingebrochen sei. Analyst Jack Yeung habe lediglich mit einem Rückgang von 10% bis 15% gerechnet. Damit habe das Unternehmen schlechter abgeschnitten als der Markt im Durchschnitt. Geely könnte Probleme bekommen, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.Die gesamte Produktpalette von Geely profitiere in erster Linie durch den Technologie-Transfer der Marken Volvo, Lotus oder The London Taxi. Diese würden allerdings in der Geely-Holding bilanziert. Die Käufer der Geely-Aktie würden "nur" das China-Geschäft mit den Marken Geely, Emgrand sowie Lynk & Co erwerben.Die Aktie habe eine Konsolidierung bis auf die Unterstützung bei 13,40 HKD eingelegt. Seit wenigen Tagen habe das Papier wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Nächstes Ziel sei die wichtige 200-Tage-Linie bei 16,00 HKD oder umgerechnet 1,80 Euro. Das langfristig positive Szenario bleibt intakt, so Jochen Kauper weiter.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Geely-Aktie?