Joe Bidens Haltung zu den großen Technologieunternehmen sei tatsächlich weit weniger ablehnend als häufig angenommen. Während der demokratischen Vorwahl habe er sich explizit nicht den Stimmen angeschlossen, die eine Zerschlagung der Big Tech-Firmen gefordert hätten. Stattdessen habe er die Forderung für verfrüht gehalten. Dennoch gebe er zu, dass die Durchsetzung des Kartellrechts in der Vergangenheit nicht ausreichend gewesen sei und dass Technologiefirmen stärker von den Bundesbehörden überwacht werden sollten. Die Analysten würden jedoch nicht an eine Zerschlagung der Big-Techs unter Biden glauben. Dazu trete er zu gemäßigt auf.



Viele Beobachter würden von einem Präsident Biden eine Verbesserung des Verhältnisses zwischen China und den USA erwarten. Dazu gehören auch die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Ähnlich wie sein politischer Gegner werde Biden jedoch bestrebt sein, die amerikanische Abhängigkeit von der chinesischen Industrie zu reduzieren. Dies gelte insbesondere bei der Herstellung kritischer Güter und in strategischen Sektoren wie der künstlichen Intelligenz und bei 5G.



Was den Handelskonflikt angehe, so dürfte Biden das Thema erst einmal auf möglichst kleiner Flamme köcheln lassen. Erst jüngst habe er erklärte, dass er keine neuen Handelsabkommen unterzeichnen werde. Sein Ziel sei es vielmehr, der Mittelschicht Auftrieb zu gegeben und die durch Corona verursachten konjunkturellen Probleme anzugehen. Weiteres Gepolter auf dem handelspolitischen Parkett sei damit zunächst nicht zu erwarten.



Und dennoch: er werde das Thema irgendwann angehen müssen. Von seinem Vorgänger erbe Biden eine durchaus verfahrene Gemengelage: Etwa drei Viertel aller chinesischen Exporte in die USA seien gegenwärtig mit Zöllen belegt. Das noch von Trump ausgehandelte Phase-One-Handelsabkommen fordere ferner von den Chinesen die Einhaltung ehrgeiziger Kaufverpflichtungen. Biden werde hier an mehreren Fronten kämpfen müssen. Einerseits werde er, wolle er nicht sein Gesicht verlieren, die Einhaltung des Phase-One-Handelsabkommens durchsetzen müssen, und andererseits werde er bestrebt sein, die Beziehungen zu verbessern.



Die Analysen würden davon ausgehen, dass Biden versuchen könnte, China durch die Senkung einiger Zölle zu einer Mitarbeit beim Kampf gegen den Klimawandel oder zu einer besseren Abstimmung im Umgang mit dem Iran drängen könnte. Störfeuer von handelspolitischer Seite - auch gegenüber Europa – würden die Analysen vorläufig nicht erwarten.



Im Gegensatz zu Donald Trump erkenne Joe Biden den Klimawandel als Realität an und plane für die Bekämpfung seiner Folgen ein großzügiges finanzielles Paket.



Um nicht als Überregulierer dazustehen, habe Biden seine Klimapolitik geschickt an der Bereitstellung eines Infrastrukturpaketes ausgerichtet, das etwa auch die Modernisierung des Stromnetzes sowie die Instandhaltung von Straßen und Brücken umfasse. Er verspreche ferner eine landesweite Ausweitung des Nahverkehrs in jeder Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern, wobei der Schwerpunkt auf emissionsfreien Systemen liegen solle. Im Zuge dieses Programmes sollten mehr als vier Millionen Gebäude modernisiert werden.



Mit diesem Programm schlage Biden zwei Fliegen mit einer Klappe: Einerseits tue er etwas dafür, die Klimaziele zu erreichen, andererseits schnüre er ein Infrastrukturpaket, das die Realwirtschaft stützen und dem Land wichtige Impulse geben könnte. (05.11.2020/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der von so Vielen herbeigesehnte Regierungswechsel in den USA ist in greifbarer Nähe, so Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank.Mit Joe Biden werde aller Voraussicht nach ein Mann der ausgleichenden Worte ins Weiße Haus einziehen, mit dem auch die Börsianer gut leben könnten.Zunächst wollen wir festhalten, dass die Börsen mit dem Wahlausgang nicht unzufrieden sind, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Dafür reiche ein Blick darauf, wie Dow Jones und S&P 500 während der Stimmenauszählung am Mittwoch nach oben gesprungen seien. Auch die Sorge vor Steuererhöhungen würden die Analysten für unbegründet halten: Biden könne kein Interesse daran haben, die durch die Corona Pandemie ohnehin angeschlagene Wirtschaft weiter zu schwächen. Steuererhöhungen im aktuellen konjunkturellen Umfeld seien daher unwahrscheinlich.Vielmehr gehen die Analysten der Fürst Fugger Privatbank davon aus, dass Biden zügig ein Stimulationspaket schnüren wird, um die Wirtschaft zu stützten. Wiederholt habe er betont, dass weitere Staatsausgaben erforderlich seien, um den Arbeitnehmern in einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit zu helfen. Trotz der leichten Besserung im Sommer habe die aktuelle Krise mehr Arbeitsplätze gekostet als die Rezession 2007-2009. Biden habe daher die großzügige Bereitstellung von Geldern angekündigt, um Entlassungen zu verhindern. Ferner plädiere er für eine Ausweitung der Arbeitslosenversicherung während der Fortdauer der Pandemie. Ende Juli sei eine zusätzliche Arbeitslosenhilfe in Höhe von 600 USD ausgelaufen.Biden möchte - ähnlich wie Trump - Arbeitsplätze in die USA zurückzubringen. Sein Plan: Steuergutschriften für Unternehmen, wenn sie neue Jobs in den USA schaffen würden.Weiterhin plane Biden, bis 2026 den Mindestlohn auf 15 US-Dollar zu erhöhen. Er würde auch eine Fixierung des Mindestlohns an den mittleren Stundenlohn mittragen, damit die Einkommen der Niedriglohnarbeiter nicht den Anschluss an die Löhne im mittleren Einkommenssegment verlieren würden. Das wiederum würde mehr Kaufkraft und damit mehr Binnennachfrage bedeuten.