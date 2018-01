SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

CHF 447,30 +5,22% (18.01.2018, 09:56)



ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie: A0MQWG

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie: GBRA

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie: GEBN

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie: GBERF

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (18.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen weiterhin zum Kauf der Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Geberit habe für Q4/2017 einen Umsatz von CHF 706 Mio. gemeldet (+10,9% ggü. dem Vorjahr). Dies habe 2,0% über der Analysten- und 3,0% über der Konsensprognose gelegen. Hauptursache für das gute Ergebnis sei ein über Erwarten gutes org. Wachstum von 5,3% gewesen, und das, obwohl das Quartal einen Arbeitstag weniger gehabt habe als Q4/2016. Darüber hinaus sei Q4/2016 eine eher schwierige Vergleichsbasis (+6,3%) gewesen. Das Wachstum sei durch zweistellige Zunahmen in der Schweiz, in Österreich, auf der Iberischen Halbinsel und im Nahen Osten/Afrika angefacht worden. Deutschland habe ebenfalls ein besseres org. Wachstum von 2,7% gemeldet. Die Entwicklung in Skandinavien sei dagegen mit -3,8% überraschend schwach gewesen, bedingt durch die geringe Nachfrage nach Sanitärkeramik.Aufgrund des unerwartet guten Q4/2017 habe der org. Umsatz in GJ 2017 einen Stand von 3,5% erreicht, während Geberit als Vorgabe rund 3% genannt habe. Die Unternehmensleitung bestätige das Ziel einer bereinigten EBITDA-Marge von etwa 28% (VtE 28,1%) in GJ 2017. Dabei sollten ein höheres Umsatzvolumen, ein positiver Produktmix und Synergien aus der Sanitec-Integration die negative Auswirkung höherer Rohstoffkosten, Personalausgaben und Abschreibungen neutralisieren.Nach zwei von enttäuschendem Wachstum geprägten Quartalen würden diese Ergebnisse für Erleichterung auf dem Markt sorgen. In Anbetracht des zunehmend starken Rückenwinds durch die Aufwertung des EUR, GBP, SEK und PLN gegenüber dem CHF und die erneut anziehende Wachstumsdynamik sei der Analyst davon überzeugt, dass die Konsenszahlen für GJ 2018 zu niedrig seien. Mit einer Gesamtausschüttungsrendite von 3,6% (Dividende und Aktienrückkauf) sei die Bewertung attraktiv.Börsenplätze Geberit-Aktie:Xetra-Aktienkurs Geberit-Aktie:380,20 EUR +3,77% (18.01.2018, 09:48)