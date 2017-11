SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (02.11.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen weiterhin zum Kauf der Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Natürlich sei es eine Enttäuschung gewesen, dass die Unternehmensleitung die Schätzung zum organischen Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2017 von 3 bis 4% auf rund 3% nach unten korrigiert habe, trotz des aus Sicht des Analysten sehr ermutigenden besseren Wachstums in Deutschland, Frankreich und Italien. Zudem schätze die Unternehmensleitung die Marktentwicklung in China und der Golfregion inzwischen positiver ein. Andererseits habe sich die Nachfrage in der Schweiz und in Großbritannien/Irland abgeschwächt, zudem habe die Nachfrage nach einem starken Juli im August und September nachgegeben.Trotz des unerwartet starken Margenrückgangs von 62 Bp in Q3 17 und trotz der herabgesetzten Vorgabe für das Umsatzwachstum habe die Unternehmensleitung das Ziel einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 28% im Geschäftsjahr 2017 bestätigen können. Für das Q4 17 werde ein weiterer Anstieg der Rohstoffpreise erwartet, Pomrehn rechne aber auch mit ersten Einsparungen aus der Schließung der beiden defizitären Keramikproduktionsstandorte in Frankreich.Der Analyst senke seine EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2017 aufgrund eines etwas geringeren organischen Wachstums um 0,7%. Seine EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2018 werde jedoch um 0,9% erhöht, da der EUR ggü. dem CHF zuletzt angezogen habe. Da Geberit 62% (2016) des Umsatzes in EUR erwirtschafte, zähle das Unternehmen zu den Hauptnutznießern der EUR-Stärke. Basierend auf dem aktualisierten DCF-Modell des Analysten ergebe sich ein neues Kursziel von CHF 500 (zuvor: CHF 495), was einem attraktiven Aufwärtspotenzial von 10% entspreche.