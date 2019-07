Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (08.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das Papier des russischen Energieriesen habe in der vergangenen Handelswoche ein neues Mehrjahreshoch markiert. Seither gehe es mit dem Kurs des Gasgiganten aber wieder bergab. Einer der Gründe könnte sein, dass die Marktteilnehmer an den bisherigen Prognosen des Unternehmens zweifeln könnten. So würden nun z.B. die Experten der Sberbank davon ausgehen, dass Gazproms Preisprognosen für das laufende Jahr etwas zu optimistisch seien.Natürlich wäre es ärgerlich, sollte Gazprom mit seinen Preis- und Absatzprognosen tatsächlich daneben liegen. Ein Beinbruch wäre es allerdings nicht! Eine derartige Nachricht würde den Aktienkurs zwar kurzfristig belasten, nachhaltig wäre der Effekt einer etwas schwächeren Ertragsentwicklung jedoch sicherlich zu verschmerzen. Denn Anleger sollten sich vor Augen halten, was geschehen würde, sollten eher die Sberbank- als die Gazprom-Prognosen zutreffen. Die Gazprom-Aktie wäre letztlich einfach ein Schnäppchen mit einem KGV von womöglich 5, anstatt ein Schnäppchen mit einem KGV von 4Die Aussichten für Gazprom seien weiterhin gut. Korrekturphasen im Kurs seien aus charttechnischer Sicht ohnehin gesund. Mutige Anleger könnten nach wie vor zugreifen. Der Stopp sollte bei 5,10 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.07.2019)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,956 EUR +0,38% (08.07.2019, 16:24)