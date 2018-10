Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (02.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Titel präsentiere sich weiterhin in sehr robuster Verfassung. Nachdem die Gazprom-Aktie vor kurzem der Ausbruch aus dem Abwärtstrend gelungen sei, gehe es stetig weiter bergauf. Die spannende Frage laute nun: Wie lange noch?Aktuell erhalte das Papier des Erdgasriesen natürlich erheblichen Rückenwind in Form weiter steigender Ölpreise. So habe die Gazprom-Aktie innerhalb von drei Wochen satte 20 Prozent auf nun 4,99 Dollar zulegen können. Charttechnisch gesehen werde es jetzt spannend: Gelinge es dem Papier nun auch noch, die beiden Widerstände bei 5,27 und 5,38 Dollar zu knacken, wäre anschließend Luft nach oben bis zur Marke von 6,27 Dollar. Nach unten werde der Titel von der Unterstützung bei 4,70 Dollar abgesichert.Fundamental wie charttechnisch sehe es bei Gazprom derzeit wieder gut aus. Die Chancen stünden gut, dass die Gazprom-Aktie ihre Rally noch einige Wochen fortsetze. Jedoch dürfte es auf dem Weg natürlich immer wieder zu stärkeren Schwankungen im Zuge von Gewinnmitnahmen oder - wie es bei russischen Aktien leider nie ausgeschlossen werden könne - politischen Störfeuer kommen.