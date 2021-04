Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,826 EUR -0,70% (09.04.2021, 14:25)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (09.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Energieriese aus Russland und seine Pipeline Nord Stream 2 seien medial weiterhin sehr präsent. Die Gazprom-Aktie habe in den letzten Wochen eine Seitwärtsphase ausgebildet, die Trader nutzen könnten.Rational betrachtet sei Gazprom eine sehr günstige Value-Aktie. Das KGV von 4 und KBV von 0,3 seien niedrig, besonders im Vergleich mit der westlichen Konkurrenz. Zudem sei der russische Konzern trotz des starken Kursanstieges im letzten Jahr immer noch ein Dividendenmonster mit über 8% Ausschüttung. Die günstige Bewertung spiegele die Verunsicherung der Anleger wider. Der hohe Abschlag scheine aber übertrieben.Wem das politische Tauziehen zwischen den USA und Russland zu heikel sei, könne dennoch kurzfristig von den Kursschwankungen profitieren. Das Zauberwort heiße: Range-Trading. Dabei nutze der Trader das Auf und Ab und den sogenannten Point-of-Control (PoC). Dieser befinde sich bei 228,03 Russische Rubel (entspreche 5,02 Euro). Zu diesem Preis hätten die meisten Aktien seit Jahresbeginn den Besitzer gewechselt. Anleger würden das Level also als fair betrachten.Gazprom und seine Aktie sei aktuell vieles: Weltgrößter Erdgasproduzent, Dividendenperle, günstige Value-Aktie und v.a. umstritten. Anlegern, denen das politische Hick-Hack der USA und Russland für eine langfristige Geldanlage zu heiß sei, könnten mit dem kurzfristigen Range-Trading-Setup von den Kursschwankungen profitieren, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,824 EUR -1,27% (09.04.2021, 14:34)