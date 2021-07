Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (20.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Auch in China werde Kohlenstoffdioxid (CO2) einen Preis bekommen. So sei im Reich der Mitte der Handel mit Verschmutzungsrechten gestartet. Blicke man genauer auf die Pläne der dortigen Regierung, werde schnell klar, wer zu den Gewinnern gehören dürfte: Gazprom.Denn demnach werde die Stromerzeugung durch Kohlekraftwerke Jahr für Jahr etwas teurer werden. Zwar liege der Preis für eine Tonne CO2 mit aktuell umgerechnet etwa 6 Euro noch weit unter dem Niveau in Europa, doch ein Anfang sei immerhin gemacht.Gefördert werden solle nach Willen der chinesischen Führung statt Kohle v.a. Gas, da es als gute Brückentechnologie gelte, bis sich China dank aktuell massiver Investitionen in den Ausbau der Erneuerbaren Energien deutlich klimaneutraler als bisher mit Energie versorgen könne.Der stärkere Fokus auf Gaskraftwerke könnte dazu führen, dass der Erdgasimport aus Russland ausgeweitet werde. Nach den bestehenden Verträgen zwischen Gazprom und seinen chinesischen Partnern sollten die Lieferungen ohnehin stetig steigen. Es sei allerdings auch immer wieder angedeutet worden, dass auch weitere Steigerungen möglich seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: