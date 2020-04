Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (03.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie habe sich zuletzt von den zum Teil drastischen Kursrückgängen erholen können. Dem Rohstoffriesen drohe im laufenden Jahr wegen des verhältnismäßig warmen Winters in Europa und vor allem den stark gesunkenen Ölpreisen ein Gewinneinbruch. Was komme danach?Aktuell würden die Analysten erwarten, dass die Erlöse 2020 von 8,4 auf 7,0 Bio. Rubel (umgerechnet knapp 81 Mrd. Euro) sinken würden. Das operative Ergebnis (EBITDA) dürfte sich von 2,3 auf 1,6 Bio. Rubel verringern. Der Nettogewinn dürfte sich von 1,4 auf 0,65 Bio. Rubel mehr als halbieren. Das KGV würde dadurch aber immer noch bei nur 7 liegen.Für 2021 würden die Experten von einem Anstieg der Erlöse auf 8,0 Bio. Rubel ausgehen. Das EBITDA dürfte auf 1,9 Bio. Rubel steigen, der Nettogewinn auf 0,95 Mrd. Rubel. Das KGV würde damit auf gerade einmal 5 sinken.Das Marktumfeld für den Erdgasproduzenten sei natürlich alles andere als leicht. Dennoch seien die mittel- bis langfristigen Aussichten für Gazprom gut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: