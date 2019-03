Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (22.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Im Zuge der anhaltend starken Ölpreisentwicklung würden sich auch die Anteilscheine des russischen Erdgasgiganten Gazprom nach oben kämpfen. Nun habe es auch vom Konzern selbst eine interessante Nachricht zu einem wichtigen Projekt gegeben, welche dem Aktienkurs zusätzlichen Rückenwind verleihen könnte.So sei für die Ostseepipeline Nord Stream 2 nun knapp ein Drittel der Rohre verlegt worden. Etwa 800 Kilometer der Pipeline lägen nach den Worten von Unternehmenssprecher Steffen Ebert bereits auf dem Meeresgrund. In den deutschen Gewässern seien demnach die Arbeiten an dem Doppelstrang fast abgeschlossen. Es hätten noch 16 Kilometer Pipeline zur dänischen Grenze nahe Bornholm gefehlt. Für die Route um die Insel habe Dänemark noch keine Genehmigung erteilt, der Antrag liege seit mehr als einem Jahr beim dänischen Außenministerium. Für den Fall, dass er bis zum Sommer nicht genehmigt werde, plane Gazprom und seine Partner eine etwas längere Alternativroute. Der Zeitplan dürfte dadurch aber nicht in Gefahr geraten.Gazprom hoffe, die Arbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen zu haben. Dann sollten jährlich bis zu 55 Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas die Pipeline nach Europa passieren - noch einmal so viel wie durch die Pipeline Nord Stream 1. Die Befürworter würden argumentieren, die Leitung sei notwendig, weil die Eigenproduktion an Erdgas in Europa bis 2035 deutlich zurückgehen würden, der Bedarf aber annähernd gleich bleiben werde.Gazproms Marktmacht in Europa werde weiter wachsen. Zudem erschließe sich dem weltgrößten Erdgasproduzenten und Inhaber der mit Abstand größten Gasreserven der Welt durch den Markteintritt in China weiteres Wachstumspotenzial. Vor diesem Hintergrund sei die Bewertung mit einem KGV von 3 und einem KBV von 0,3 extrem günstig.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: