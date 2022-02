Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (25.02.2022/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Im Zuge des Angriffs von Russland auf die Ukraine seien sämtliche russische Aktien kräftig gefallen. Besonders stark habe es dabei natürlich Aktien erwischt, an denen der Kreml selbst beteiligt sei - wie etwa Gazprom. Am weltgrößten Erdgasproduzenten halte der russische Staat 50 Prozent plus eine Aktie - ohnehin seien die Papiere schon immer ein Politikum gewesen.So könnte der Druck auf Deutschland und andere große europäische Abnehmer des russischen Gases weiter zunehmen. Eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 sei in weite Ferne gerückt. Doch angesichts der Knappheit von Gas in zahlreichen Regionen der Welt dürfte Gazprom durchaus in der Lage sein, einen Nachfragerückgang aus Europa kompensieren zu können. Schon in den zurückliegenden Jahren sei die Wichtigkeit des asiatischen Marktes - und dabei allen voran China - immer wieder betont worden. Auch wenn Gazprom natürlich kurzfristig durchaus negative Effekte zu befürchten hätte, würden mehrere EU-Staaten ihre Verbindungen kappen, dürfte man mittel- bis langfristig sicherlich Absatzmärkte für das geförderte Erdgas finden. Die Knappheit am Markt dürfte nämlich noch einige Zeit anhalten.Indes dürfte sich die Aktie von Gazprom wohl auch in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin extrem volatil präsentieren. Die Papiere, die bereits in der Vergangenheit alles andere als Witwen- und Waisenpapiere gewesen seien, seien über Monate hinweg richtig stark gelaufen - bis die Vorbereitungen auf einen Militärschlag die Rally beendet hätten und der Angriff in dieser Woche zu einer glatten Kurshalbierung geführt habe.Ganz klar: Mit einer sicheren Geldanlage habe ein Kauf der ADRs von Gazprom absolut nichts zu tun. Konservative Anleger sollten daher weiterhin einen großen Bogen um dieses heiße Eisen machen. Hartgesottene können allerdings nach dem Kursrutsch von knapp 50 Prozent nun mit einer kleinen Position auf eine Gegenbewegung spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Ganz wichtig dabei: Ein Stopp bei 3,40 Euro sollte die Spekulation vor größeren Verlusten schützen. (Analyse vom 25.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: