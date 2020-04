Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,628 EUR +0,83% (08.04.2020, 15:38)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,633 EUR +1,60% (08.04.2020, 15:54)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (08.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Wieder einmal drohe Gazprom eine neue Klage, wieder einmal sei der Kläger Naftogaz. Der Aufsichtsrat von Naftogaz prüfe die Möglichkeit, neue Klagen gegen Gazprom in Höhe von insgesamt 17,3 Milliarden Dollar einzureichen. Das gehe aus einem Facebook-Eintrag von Yuriy Vitrenko hervor, dem Geschäftsführer von Naftogaz.Naftogaz sei ein staatlich geführtes Öl- und Gasunternehmen aus der Ukraine. In der Vergangenheit sei es immer wieder zu gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Energieriesen gekommen. Der Grund: Naftogaz verlange Schadensersatz für die Enteignung der verlorenen Tochterunternehmen nach der Annexion der Halbinsel Krim.Die gerichtliche Auseinandersetzung habe bereits im Oktober 2016 seinen Anfang genommen vor dem internationalen Schiedsgericht in Den Haag.Indes habe die Gazprom-Aktie vor der wegweisenden OPEC+-Konferenz deutlich zulegen können - über 20 Prozent Kursplus seit den Tiefstständen vom März stehe aktuell zu Buche.Mittelfristig würde Gazprom von einem baldigen Hochfahren der Weltwirtschaft profitieren können. In China laufe die Produktion schon an. In Europa würden Österreich und Dänemark langsam ihre Beschränkungen lockern - weitere Länder würden folgen. Dann steige auch wieder der Bedarf nach Energie.Gazprom sei in einem extrem schwierigen Marktumfeld. Dennoch seien die mittel- bis langfristigen Aussichten für den weltgrößten Erdgasproduzenten gut.Aufgrund der enorm günstigen Bewertung der Aktie können mutige Anleger weiterhin zugreifen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 3,30 Euro belassen werden. (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link