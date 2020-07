Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,90 EUR (13.07.2020)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (14.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie des russischen Rohstoffkonzerns Gazprom habe zuletzt relativ antriebslos seitwärts gependelt. Jetzt werde allerdings wieder kräftig Bewegung in den Kurs kommen. Denn bei den Anteilscheinen des weltgrößten Erdgasproduzenten stehe ein wichtiger Termin - für Dividendenjäger sogar der mit Abstand wichtigste Termin des Jahres - an.Schließlich sei heute der letzte Tag, an dem sich Anleger, die noch nicht investiert seien, die Auszahlung der nächsten Dividende sichern könnten. Wer die Gazprom-Aktie heute zum Handelsschluss im Depot habe, werde im August die Ausschüttung von umgerechnet 0,38 Euro pro ADR erhalten. Morgen werde das Papier dann ex-Dividende gehandelt, also deutlich niedriger notieren.Anleger sollten aber bedenken, dass die nächste Dividendenzahlung wegen des deutlichen Gewinnrückgangs im laufenden Jahr wieder deutlich niedriger ausfallen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,889 EUR +0,39% (14.07.2020, 08:52)