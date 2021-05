XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (21.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Auch in dieser Woche sei Nord Stream 2 wieder das beherrschende Thema bei der Berichterstattung rund um Gazprom gewesen. Verständlich angesichts der überraschenden - und für den russischen Erdgasriesen positiven - Kehrtwende von US-Präsident Joe Biden. Es habe aber auch noch eine weitere, weniger wichtige, aber für die Aktionäre dennoch erfreuliche Nachricht gegeben.Demnach hätten die Exporte des Konzerns in Länder außerhalb der ehemaligen Sowjetunion zwischen dem 1. Januar und dem 15. Mai 26,7 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen. Dazu beigetragen habe neben den kälteren Temperaturen im Vergleich zu den Wintermonaten 2020 auch die neue Pipeline Turkish Stream. Der Gas-Absatz auf dem russischen Heimatmarkt habe indes um 18 Prozent zugelegt.Bei Gazprom laufe es weiterhin rund.