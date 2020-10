Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,604 EUR -0,17% (23.10.2020, 12:34)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (23.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die USA und allen voran ihr Präsident Donald Trump wollen weiterhin mit aller Macht Nord Stream 2 verhindern schließlich möchte man sein Fracking-Gas liebend gerne auch in Europa verstärkt absetzen, so der Experte Thorsten Küfner. Daher würden nun gegen Beteiligte am Pipeline-Bau weitere Sanktionen drohen.Demnach würden die Amerikaner nun dem Hafen Sassnitz-Mukran mit Sanktionen drohen, sollten nicht innerhalb von 30 Tagen die entsprechenden Geschäfte eingestellt werden. Die neuen Leitlinien würden allen Firmen drohen, welche Dienstleistungen, Equipment oder Geld für Nord Stream 2 bereitstellen würden. Sie würden zu dem 2019 verabschiedeten US-Gesetzes mit dem fadenscheinigen Namen "Schutz von Europas Energiesicherheit" gehören.Nord Stream 2 bleibe ein Politikum, die Gazprom-Aktie nach wie vor ein heißes Eisen. Solange der Abwärtstrend noch intakt sei, bestehe für einen Kauf der günstig bewerteten Aktie keinerlei Eile. Wer bereits die Gazprom-Aktie im Depot hat, sollte nach wie vor den Stopp bei 3,20 Euro beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,609 EUR -0,69% (23.10.2020, 12:50)