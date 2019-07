Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,328 EUR +6,00% (25.07.2019, 16:28)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,304 EUR +5,38% (25.07.2019, 16:11)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (25.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nachdem es in den vergangenen Handelstagen relativ ruhig um die Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom gewesen sei, ändere sich das mit dem heutigen Tag schlagartig. Nach einem zunächst deutlichen Rücksetzer zum Handelsstart habe die Dividendenperle wieder kräftig zugelegt und notiere nun knapp 7 Prozent höher.Der Grund hierfür sei die heutige Meldung über eine Umplatzierung. Demnach hätten die Gazprom-Töchter Gesrosgaz Holdings und Rosingaz 693,6 Millionen Gazprom-Aktien beziehungsweise 2,9 Prozent der ausstehenden Anteile verkauft.Gazprom-Chef Alexej Miller habe im Vorfeld bereits einen derartigen Schritt angekündigt. Nachdem die Nachricht bekannt geworden sei, seien die Gazprom-Papiere zunächst gesunken - was bei einem Verkauf eines derart hohen Volumens auch keinesfalls unüblich sei.Doch im weiteren Tagesverlauf hätten die Gazprom-Titel wieder kräftig zugelegt - und viele Experten würden nun eine sinnvolle Begründung suchen. VTB Capital verweise beispielsweise darauf, dass durch die Transaktion der Streubesitz von Gazprom steige, womit die Papiere eine höhere Gewichtung bei verschiedenen Indices wie etwa dem MSCI World erhalten würden. Dies klinge einleuchtend, rechtfertige allerdings keineswegs allein diesen enormen Tagesgewinn.Es sei ehrlich gesagt wirklich sehr überraschend, dass die Gazprom-Aktie auf diese Meldung hin so stark zulege. Doch genauso wie die Gazprom-Aktie über Jahre hinweg selbst von absolut positiven Nachrichten nicht habe profitieren können, scheine sich nun das Blatt gewendet zu haben. Selbst vermeintlich eher negative Meldungen würden nun offenbar von verschiedenen Marktteilnehmern genutzt, um bei Gazprom einzusteigen. Und dies sei schlicht und ergreifend positiv für Gazprom zu werten.Mutige Anleger bleiben an Bord, der Stopp kann bei 5,10 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zu der Gazprom-Aktie. (Analyse vom 25.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link