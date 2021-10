Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,53 EUR -0,76% (29.10.2021, 21:05)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,48 EUR -0,53% (29.10.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (29.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Republik Moldau und Russland hätten in ihrem zuletzt zugespitzten Gasstreit überraschend schnell eine Einigung erzielt. Der Liefervertrag mit dem russischen Staatskonzern Gazprom werde um weitere fünf Jahre verlängert, habe eine Sprecherin der moldauischen Regierung am Freitagabend mitgeteilt.Auch beim Preis und bezüglich der Schulden, die Moldau an Russland zurückzahlen solle, hätten demnach bei Gesprächen in der russischen Ostseemetropole St. Petersburg Einigungen erzielt werden können. Auch Gazprom habe die Vertragsverlängerung bestätigt und von "gegenseitig vorteilhaften Bedingungen" gesprochen. Weitere Details seien zunächst nicht bekannt geworden.Der bisherige Vertrag zwischen der verarmten Ex-Sowjetrepublik Moldau und Gazprom sei eigentlich schon Ende September ausgelaufen, dann aber noch einmal um einen Monat verlängert worden. Bei den Verhandlungen habe es zuletzt großen Streit gegeben - vor allem um den aus Moldaus Sicht zu hohen Gaspreis sowie um russische Rückzahlungsforderungen moldauischer Schulden in Höhe von mehr als 700 Millionen US-Dollar, die Chisinau so nicht anerkannt habe.Auch in Europa sei Entspannung in Sicht. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft habe die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin begrüßt, die Gaslieferungen nach Deutschland zu erhöhen. Der Verband habe am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt, die von Gazprom belieferten Gasspeicher in Deutschland seien derzeit zu 21 Prozent und damit unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Gasspeichern gefüllt.Die Aktie von Gazprom sei nach der Rally der vergangenen Monate zuletzt allerdings in den Korrekturmodus gegangen. Die langfristigen Aussichten würden aber weiterhin stimmen. Die Aktie sei zudem noch immer nicht zu hoch bewertet.Wegen der politischen Abhängigkeit bleibt die Aktie von Gazprom aber unverändert nur für Mutige geeignet, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link (Mit Material von dpa-AFX)