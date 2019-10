Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (08.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die USA würden weiterhin massiv versuchen, die Fertigstellung von Nord Stream 2 zu verhindern. Hintergrund sei natürlich auch, dass die USA Europa selbst gerne mit ihrem Fracking-Gas würden versorgen wollen. Eine wirklich große Bedrohung sehe das Gazprom-Management darin aber aktuell nicht.So habe Aufsichtsratschef Viktor Subkow nun erneut betont, dass US-Flüssiggas in Europa eine untergeordnete Rolle spiele - und wohl noch lange spielen werde. So habe der Anteil von LNG an der gesamten Gasversorgung zuletzt bei lediglich acht Prozent gelegen. Und dabei sei der Löwenanteil auf Katar sowie den russischen Energiekonzern Novatek entfallen.Gazproms Marktanteil habe hingegen 2018 von 34 auf 37 Prozent gesteigert werden können. Angesichts der Tatsache, dass die Gasproduktion in der Nordsee in den kommenden Jahrzehnten allmählich sinken werde, dürfte die Marktmacht der Russen in Zukunft wohl noch weiter wachsen.Gazprom sei und bleibe die klare Nummer 1 im weltweiten Gasgeschäft. Durch den strategisch cleveren Ausbau der Aktivitäten - allen voran in China - stünden die Chancen gut, dass Umsätze und Gewinne zukünftig nachhaltig steigen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: