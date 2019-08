Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,138 EUR +0,62% (15.08.2019, 16:09)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,126 EUR -0,23% (15.08.2019, 15:53)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (15.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.75 Prozent habe die Gazprom-Aktie in diesem Jahr zwischenzeitlich zugelegt. Mittlerweile habe der Titel korrigiert, nun sei Konsolidierung angesagt. Der Grund seien die Konjunktursorgen an den Finanzmärkten. Gazprom zähle aber nach wie vor zu den günstigsten Titeln an den Börsen. Zuletzt habe die Tochter für gute Stimmung gesorgt.Gazpromneft habe vor Kurzem einen operativen Gewinn (EBITDA) von 190 Milliarden Rubel (umgerechnet 2,6 Milliarden Euro) gemeldet und die Analystenprognosen in Höhe von 164 Milliarden Rubel deutlich übertroffen. Der Umsatz sei um sieben Prozent auf 628 Milliarden Rubel geklettert, womit die Markterwartungen ebenso wie beim Nettogewinn (107 Milliarden Rubel) getroffen worden seien.Der Gazprom-Aktie habe dies allerdings nicht auf die Sprünge geholfen. Die Aktie habe seit dem Hoch von Anfang Juli mittlerweile 13 Prozent verloren. Sollte die Marke von sechs Euro nicht halten, könnte es schnell bis in den Bereich 5,50 Euro abwärts gehen. Halte auch diese Marke nicht, seien Kurse von 4,50 Euro möglich.Das Chartbild passe nicht zur positiven fundamentalen Entwicklung von Gazprom und auch nicht zur Bewertung. Das 2019er KGV belaufe sich auf 3, die Dividendenrendite liege bei acht Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: