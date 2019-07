ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (26.07.2019/ac/a/a)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es sei ein weiterer Beleg dafür gewesen, dass das Papier des russischen Erdgasriesen aktuell einfach einen richtigen Lauf habe: Obwohl gestern fast 700 Mio. Gazprom-Aktien auf den Markt geworfen worden seien, habe der Kurs im gestrigen Handel deutlich angezogen. Nun seien einige Details bekannt geworden. So hätten die Gazprom-Einheiten Gerosgaz Holdings und Rosingaz durch die Transaktion 2,2 Mrd. USD eigenommen. Die Papiere seien mit einem Abschlag von 5,4% im Vergleich zum Schlusskurs von Mittwoch abgegeben worden. Die Höhe des Kursabschlags, der letztlich genau im Rahmen für derartige Deals gelegen habe, dürfte eigentlich auch kein Grund für einen kräftigen Kursanstieg gewesen sein.Es sei stets ein gutes Zeichen, wenn nach Erklärungen für deutlich steigende Kurse gesucht werden müsse. Die immer noch extrem günstig bewerteten Gazprom-Aktie bleibe für mutige Anleger weiterhin ein Kauf. Der Stopp könne bei 5,10 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,496 EUR +3,01% (26.07.2019, 10:41)Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,538 EUR +5,08% (26.07.2019, 10:26)