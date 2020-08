Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,221 EUR -0,33% (04.08.2020, 08:01)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,238 EUR +3,11% (03.08.2020, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (04.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Im Streit um die vom russischen Energieriesen vorangetriebene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 setze Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier trotz aller Sanktionsdrohungen aus den USA weiter auf Deeskalation. "Wir hoffen immer noch, dass es nicht zu diesen Sanktionen kommt. Wir sind uns in der Bundesregierung einig, dass wir jederzeit für Gespräche zur Verfügung stehen, um eine Eskalation zu verhindern", habe der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Tatsache sei, dass ohne deutschen Einsatz der Gastransit von Russland durch die Ukraine nicht auf Jahre hätte gesichert werden können.US-Präsident Donald Trump kritisiere Nord Stream 2 seit Jahren und werfe Deutschland vor, es lasse sich militärisch vor Russland schützen, verschaffe Moskau jedoch gleichzeitig hohe Einnahmen aus Gasexporten. Kritiker würden ihm vorwerfen, die Pipeline nur verhindern zu wollen, um mehr US- Flüssiggas in Europa verkaufen zu können. Trump habe Ende 2019 Strafmaßnahmen gegen bestimmte Unternehmen ermöglicht, die am Bau von Nord Stream 2 beteiligt seien.Die Pipeline zwischen Russland und Deutschland durch die Ostsee sei zu 94% fertig. Von den 2.460 Kilometern würden nur noch gut 150 fehlen - ca. 120 in dänischen und mehr als 30 in deutschen Gewässern. Im Dezember 2019 sei der Bau nach der ersten Sanktionswelle unterbrochen worden. Jetzt sollten zwei russische Schiffe die Pipeline vollenden, die bereits in der Ostsee auf ihren Einsatz warten würden. Wann der Weiterbau beginnen werde, sei aber immer noch unklar.Das Drama um Nord Stream 2 bleibe weiterhin spannend. Dementsprechend sei die Gazprom-Aktie weiterhin nur für mutige Anleger mit einem langen Atem geeignet, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: