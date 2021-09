XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,225 EUR +2,11% (27.09.2021, 10:21)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Gasriese sei Angaben des Kreml zufolge theoretisch zu einer Steigerung seiner Gaslieferungen nach Europa bereit. "Ist Gazprom bereit, weiter und weiter Verträge abzuschließen? Gazprom ist daran interessiert", habe Kremlsprecher Dmitri Peskow am Sonntag im russischen Staatsfernsehen gesagt. "Denn unsere Verbraucher in Europa sind unsere wichtigsten Partner." Peskow habe einmal mehr betont, dass Gazprom alle seine Verpflichtungen erfülle. Der Kreml und Gazprom selbst hätten bereits in der Vergangenheit Spekulationen zurückgewiesen, wonach der russische Konzern gezielt Marktmanipulation betreibe.Ein Gewinner sei derzeit in jedem Fall ganz klar die Gazprom-Aktie. Sie sei nicht zu bremsen und klettere von einem Hoch zum nächsten. Für den weltgrößten Erdgasproduzenten würden die Aussichten bestens bleiben. Mutige könnten daher bei der mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,5 immer noch sehr günstig bewerteten Gazprom-Aktie weiterhin einsteigen (Stopp: 5,90 Euro), so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:8,22 EUR +2,18% (27.09.2021, 10:36)