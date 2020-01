Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (15.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Gazprom-Aktie sei trotz guter Voraussetzungen noch nicht der Sprung über das bisherige Mehrjahreshoch gelungen. Ein Grund hierfür könnte ein kürzlich veröffentlichter Analystenkommentar von Goldman Sachs sein. Die Analysten der US-Investmentbank würden das Papier des russischen Erdgasriesen nicht mehr zum Kauf empfehlen. Das neue Anlagevotum laute nun "neutral". Das Kursziel sei bei 8,70 USD belassen worden, was immerhin noch knapp 8% über dem aktuellen Kursniveau liege.Seit der Veröffentlichung der Studie sei es mit der Gazprom-Aktie leicht nach unten gegangen, wobei hier natürlich auch die zuletzt leicht schwächelnden Ölpreise eine gewisse Rolle gespielt haben dürften. Diese würden auch Gazprom etwas belasten. Der weltgrößte Erdgasproduzent besitze zum einen mit Gazpromneft eine Tochter, die sich auf die Ölförderung konzentriere. Zum anderen seien die Gaspreise bei vielen Lieferverträgen noch zumindest teilweise an den Ölpreis gekoppelt.Rein charttechnisch betrachtet stünden die Chancen für die Gazprom-Aktie weiterhin gut, dass es in den kommenden Wochen wieder über das bisherige Mehrjahreshoch gehe. Auch fundamental betrachtet bleibe "Der Aktionär" aufgrund der guten mittel- bis langfristigen Perspektiven für die sehr günstig bewertete Gazprom-Aktie optimistisch gestimmt. Nichtsdestotrotz bleibe die Dividendenperle ein heißes Eisen und nur für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:7,286 EUR +0,83% (15.01.2020, 10:00)