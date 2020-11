Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,026 EUR -0,35% (20.11.2020, 09:55)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,015 EUR -0,72% (20.11.2020, 09:44



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (20.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Spannung bei Gazprom steige weiter: Für die am Weiterbau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligten Unternehmen sei eine Frist für Sanktionen durch die USA abgelaufen. Nach im Oktober veröffentlichten Leitlinien des US-Außenministeriums sollten Unternehmen innerhalb von 30 Tagen ihre Dienstleistungen für die Bereitstellung oder den Betrieb von Schiffen beenden, die an der Verlegung von Rohren für die Pipeline beteiligt seien. Dazu gehöre auch auf die Fährhafen Sassnitz GmbH.Ein Sprecher des Hafens habe der "Deutschen Presse-Agentur" gesagt, das sei kein Thema. Der Hafen Sassnitz-Mukran sei nicht Verhandlungspartner der US-Regierung, das sei die Bundesregierung. Auf Flächen, die der Hafen verwalte, hätten weiterhin Rohre für den Weiterbau der Pipeline gelagert, die einmal russisches Erdgas durch die Ostsee nach Deutschland bringen solle.Allerdings ruhe der Bau der Leitung seit fast einem Jahr. Im Dezember 2019 habe nach ersten US-Sanktionsdrohungen zuerst die Schweizer Firma Allseas ihre Verlegearbeiten ausgesetzt und ihre Schiffe zurückgezogen. Seitdem werde über den Weiterbau der Leitung durch russische Schiffe spekuliert. Es würden noch 150 des insgesamt 2360 Kilometer langen Doppelstrangs fehlen.Solange gearbeitet worden sei, stelle der Hafen dem Sprecher zufolge die Kaikante für die Verlegeschiffe zur Verfügung und übernahm den Transport der Rohre zu den Schiffen. Zudem seien die üblichen Hafendienstleistungen wie die Müllentsorgung für die Schiffe erfolgt.Der Kampf um Nord Stream 2 dürfte vonseiten der US-Politiker, die liebend gerne gefracktes Gas auch in Europa verkaufen würden und ihre Chancen durch die zweite Ostsee-Pipeline schwinden sähen, weiterhin erbittert geführt werden.Daher bedürfe es nach wie vor starke Nerven, um bei der Gazprom-Aktie investiert zu bleiben. Wer diesen Mut hat, kann bei der günstig bewerteten Dividendenperle (Rendite: 6,2 Prozent) dabei bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 3,20 Euro belassen werden. (Analyse vom 20.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link