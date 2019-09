Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,32 EUR +0,86% (02.09.2019, 15:43)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (02.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie des russischen Rohstoffriesen Gazprom pendle aktuell weiterhin seitwärts. Dies sei nach der beeindruckenden Rally im Frühjahr aus charttechnischer Sicht durchaus gesund. Auch fundamental betrachtet laufe es gut, wie jüngst die Quartalsergebnisse belegt hätten. Zudem gebe es nun eine spannende Meldung.So wolle der größte russische Petrochemiekonzern Sibur seinen Export von LPG nach China in den kommenden Jahren um 80 Prozent steigern. Hierfür solle nun einen Liefervertrag mit Gazprom unterzeichnet werden. Die endgültige Entscheidung über die Investitionen von zehn bis elf Milliarden Dollar solle noch in diesem Jahr gefällt werden.Komme dieses Geschäft zustande, würde Gazprom indirekt noch stärker vom starken Wachstum des chinesischen Energiemarktes profitieren - ohne anders als beim Pipelinebau selbst höhere Investitionen tätigen zu müssen. Darüber hinaus könnte dadurch natürlich auch die von einigen Investoren immer wieder angeprangerte Abhängigkeit vom westeuropäischen Markt verringert werden.