Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (26.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die internationale Ausbreitung des Coronavirus habe zuletzt die osteuropäischen Börsen weiter unter Druck gebracht. Die Unsicherheit über das Ausmaß und die wirtschaftlichen Folgen würden den Märkten zunehmend zu schaffen machen. Auch die Gazprom-Aktie sei im Zuge der Korrektur in den vergangenen Tagen unter Druck geraten. Der russische Konzern bekomme die Schwäche bei den Öl- und Gaspreisen zu spüren. Im Vergleich zu vielen anderen Werten könne sich das Papier aber derzeit noch relativ gut behaupten.Seinem Status als Dividenden-Liebling tue dies jedoch keinen Abbruch. Kürzlich habe die Gazprom-Führung ihre neue Dividendenpolitik bestätigt, wonach die Ausschüttungsquoten nun Jahr für Jahr signifikant ansteigen sollten. Neueinsteiger sollten aber vorerst eine Beruhigung der Märkte abwarten. Alle anderen könnten bei der Dividendenperle mit einem Stopp bei 5,60 Euro weiter an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,18 EUR -0,93% (26.02.2020, 11:48)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,17 EUR +0,26% (26.02.2020, 12:02)