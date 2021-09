XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,985 EUR +0,44% (23.09.2021, 13:17)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (23.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nach dem Rücksetzer zum Wochenauftakt habe die Gazprom-Aktie an den vergangenen Handelstagen wieder Boden gut machen können und notiere wieder nahe ihres Jahreshochs. Rückenwind würden die Anteilscheine des weltgrößten Erdgasproduzenten dabei unverändert von anhaltend hohen Gaspreisen sowie von bullishen Analystenkommentaren erhalten.So habe Goldman Sachs nun erneut die Kaufempfehlung für die Gazprom-ADRs bekräftigt. Analyst Geydar Mamedov habe zudem das Kursziel erhöht - von 10,50 auf 12,00 Dollar. Auch die anderen 14 Experten, die sich regelmäßig mit den Papieren des Rohstoffriesen befassen würden, seien sich allesamt einig und würden die Aktie mit "kaufen" einstufen.Auch "Der Aktionär" bleibe für Gazprom bullish gestimmt. Die Aussichten seien gut, die Bewertung immer noch enorm günstig und das Chartbild stark. Mutige können nach wie vor einsteigen, so Thorsten Küfner. Der Stopp könne bei 5,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 23.09.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:8,01 EUR +0,69% (23.09.2021, 13:35)