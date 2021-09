Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,385 EUR -5,56% (20.09.2021, 08:34)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,845 EUR -0,44% (17.09.2021)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (20.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Seit Monaten befinde sich die Aktie von Gazprom im Höhenflug. Rückenwind erhalte der Kurs neben wichtigen Fortschritten wie zuletzt bei Nord Stream 2 auch von anziehenden Gaspreisen. Und ein Ende dieser Entwicklung scheine vorerst nicht in Sicht zu sein.So seien die Großhandelspreise für Erdgas seit Monaten auf Höhenflug. Vielerorts bekämen die Verbraucher das bereits zu spüren. Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox hätten 32 regionale Gasanbieter für September und Oktober Preiserhöhungen von durchschnittlich 12,6 Prozent angekündigt. Beim Beheizen eines Einfamilienhauses führe das zu Mehrkosten von 188 Euro im Jahr.Im Frühjahr 2020, nach Beginn der Corona-Pandemie, seien die Gaspreise im Keller gewesen, Haushalte hätten sich über sinkende Kosten freuen können. Doch seit dem vergangenen Winter habe sich das geändert. Die Einfuhrpreise für Erdgas, die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ermittelt würden, seien allein von Januar bis Juli um 42 Prozent gestiegen.Experten würden dafür mehrere Gründe sehen. Nach dem Wiederanlaufen der Wirtschaft habe sich die weltweite Nachfrage wieder normalisiert, erläutere Fabian Huneke vom Beratungsunternehmen Energy Brainpool. Hinzu komme, dass die Gasspeicher in Europa nach dem vergleichsweise kalten Winter 2020/21 noch nicht wieder komplett aufgefüllt seien. In Deutschland seien sie aktuell zu weniger als zwei Drittel gefüllt, wie auf der Datenplattform der Betreiber zu sehen sei.Bei den Preisen gebe es für die Verbraucher absehbar keine Entwarnung: "Wir erwarten in diesem Herbst eine größere Gaspreiswelle", so Verivox-Energieexperte Thorsten Storck.Die Devise lautet bei Gazprom weiterhin: Gewinne laufen lassen, so Thorsten Küfner. Noch nicht investierte Anleger können bei der mit einem KGV von 5 und einem KBV von 0,4 immer noch sehr günstig bewerteten Aktie nach wie vor zugreifen. Schließlich stehe die Dividendenperle kurz vor einem frischen Kaufsignal. Der Stopp sollte bei 5,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 20.09.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link