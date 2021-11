XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,475 EUR -1,57% (02.11.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (03.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Rubel bei Gazprom rolle weiter. Immer mehr Verbraucher müssten für Gas zum Heizen und Kochen demnächst tiefer in die Tasche greifen. Weitere Gasversorger wollten in Deutschland ihre Preise erhöhen. Seit August hätten mittlerweile 98 Gasgrundversorger ihre Preise angehoben oder Erhöhungen angekündigt, habe das Vergleichsportal Check24 am Dienstag in München berichtet. Vor gut sechs Wochen habe das Portal erst 50 gezählt. Verbraucher müssten diesen Winter mit einer Welle an Gaspreiserhöhungen rechnen, habe Steffen Suttner von Check24 gesagt.Energieexperte Fabian Hunke vom Beratungsunternehmen Energy Brainpool sehe derzeit aber "leichte Entspannungssignale" auf den Gas-Beschaffungsmärkten. Als Grund gebe er zum einen Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin an. Dieser habe vergangene Woche Gazprom angewiesen, die Lieferungen nach Deutschland und Österreich zu erhöhen, sobald die unterirdischen Speicher in Russland aufgefüllt seien. Dies solle Anfang kommender Woche geschehen. Zum anderen gebe es jetzt Wettervorhersagen, "die einen ganz normalen Winter vorhersagen" würden. So hätten die Preise für im Dezember zu lieferndes Gas im Großhandel Anfang Oktober noch bei über 100 Euro je Megawattstunde gelegen. Mittlerweile lägen sie bei 64 Euro. "Das ist immer noch extrem hoch, aber diese stark überhöhten Preise der ersten Oktoberhälfte sehen wir jetzt nicht mehr."Die Gazprom-Aktie befinde sich aktuell in einer - charttechnisch absolut gesunden - Konsolidierungsphase. Mutige Anleger könnten diese nach wie vor dazu nutzen, um sich das mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 immer noch extrem günstige Papier des Weltmarktführers ins Depot zu legen (Stoppkurs: 6,50 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:8,385 EUR -0,77% (03.11.2021, 08:46)