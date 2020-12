Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,484 EUR +3,27% (11.12.2020, 16:03)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (11.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es gehe heute bergab an den Weltbörsen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) knicke ein, der EURO STOXX (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) ebenso und auch an der Wall Street bahne sich ein schwacher Start an. Zudem würden zahlreiche Energietitel, die in den vergangenen Wochen relativ stark gelaufen seien, deutlich nachgeben. Die Aktie von Gazprom halte sich hingegen aktuell sehr stabil und notiere am frühen Nachmittag sogar leicht im Plus.Dies sei vor allem vor dem Hintergrund der Rallye der Gazprom-Papiere in den vergangenen Wochen beeindruckend. So hätten sich die Anteilscheine am weltgrößten Erdgasproduzenten innerhalb weniger Wochen um satte 35 Prozent verteuert. Eigentlich wäre ein Tag wie heute praktisch wie gemalt dafür, dass die Marktteilnehmer nun vor dem Wochenende Gewinne mitnehmen und die Akte nach unten drücken würden.Doch offenbar würden den Investoren die jüngsten Entwicklungen - Ölpreise wieder in der Nähe der Marke von 50 Dollar, Fortschritte bei der Fertigstellung von Nord Stream 2 - zu gut gefallen, um nun bei der immer noch günstig bewerteten Aktie auszusteigen. Diese relative Stärke sei ein sehr positives Zeichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,483 EUR +4,01% (11.12.2020, 16:17)