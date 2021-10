12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Wien (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Andrey Polischuk, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, halten an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) weiterhin fest.Gazprom sei einer der größten Börsen gelisteten Energiekonzerne weltweit. Das Unternehmen verfüge mit einem Anteil von 18% über die weltgrößten Gasreserven und besitze Ölreserven in Höhe von 1,9 Mrd. Tonnen.Nach Angaben des Unternehmens würden die Exportgasverkäufe nach Europa derzeit auf einem Preisbildungsmechanismus basieren, welcher zu 52% an die TTF-Preise (Title Transfer Facility - ein virtueller Handelspunkt für Gaspreise) für einen Monat im Voraus, 30% an die TTF-Preise für drei, sechs, neun und zwölf Monate im Voraus und 18% an die Rohölpreise gebunden sei. Da sich die TTF-Preise seit Ende September 2021 auf einem Allzeithoch von über USD 1.000/kcm befänden, ermögliche die Preisgestaltung von Gazprom, dass sich der Anstieg der europäischen Gasnotierungen im realisierten Exportpreis des Unternehmens niederschlage.Deshalb würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG mit einem Anstieg der durchschnittlichen Exportpreise von Gazprom nach Europa von USD 143/kcm in 2020 auf USD 323/kcm im Jahr 2021e und einem weiteren Anstieg auf USD 411/ kcm im Jahr 2022e rechnen. Die Preisschätzung der Analysten für 2021e liege am oberen Ende der kürzlich angehobenen Managementprognose von USD 295 bis 330/kcm.Den Schätzungen der Analysten der Raiffeisen Bank International AG zufolge sollte der Anstieg der Exportpreise zusammen mit einer Ausweitung der Gasverkäufe nach Europa und China das EBITDA von USD 20 Mrd. in 2020 auf USD 47 Mrd. in 2021 und USD 57 Mrd. in 2022 steigen lassen. Der starke Wiederanstieg des EBITDA sollte auch das Nettoergebnis des Unternehmens ankurbeln und zu einem Anstieg der Dividende auf RUB (Russischer Rubel) 46,2 für 2021e und RUB 55,2 für 2022e führen. Dies entspreche einer zweistelligen Dividendenrendite von 12% bzw. 15% für 2021-22e.Gazprom sei derzeit auf dem besten Weg, seine Ziele zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zu erreichen, welche auf Basis von 2018 von einem Rückgang je Einheit (pro produziertem Barrel) um 11% bis 2031e ausgehen würden. Im Jahr 2020 habe das Unternehmen seine gesamten Treibhausgasemissionen um 11% gegenüber dem Vorjahr gesenkt, während die Emissionen pro Einheit um fast 8% gegenüber dem Vorjahr reduziert worden seien.Beim Handel der Aktien über die Börse Moskau könne es zu Restriktionen kommen. Die Alternative dazu sei der Erwerb von ADRs in London. Der Kauf von ADRs unterliege neben dem Kursrisiko auch noch weiteren Risiken (u.a. Währungs-, Liquiditäts- und Emittentenrisiko). Die ISIN des entsprechenden ADRs zu Gazprom laute auf US3682872078 und dessen Schlusskurs vom 20.10. habe bei USD 8,92 gelegen. Das (fiktive) ADR-Kursziel sei von USD 10,60 auf USD 15 angehoben worden.Bernd Maurer und Andrey Polischuk, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten die Aktie von Gazprom nach wie vor zu kaufen. (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.