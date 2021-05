Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,735 EUR -0,09% (25.05.2021, 11:45)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,73 EUR -0,52% (25.05.2021, 11:26)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (25.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Sei in diesen Tagen von Gazprom die Rede, dann gehe es natürlich in den meisten Fällen um Nord Stream 2. Hier habe es zuletzt gute Nachrichten gegeben. Die Chancen, dass nach der Pipeline nach China und TurkStream bald auch das dritte Pipeline-Großprojekt vollendet werden könne, seien deutlich gestiegen. Doch auch außerhalb dieses für Gazprom klassischen Geschäfts gebe es positive Entwicklungen.So forciere der weltgrößte Erdgasproduzent den Ausbau seines Geschäfts mit Flüssiggas (LNG). Bereits im vergangenen Jahr habe Gazprom seine Liefermenge in diesem Bereich kräftig erhöhen können.Laut Gazprom sei knapp ein Viertel der Exporte nach Indien gegangen. Und der Erdgasbedarf des gemessen an der Bevölkerung zweitgrößten Landes der Welt dürfte weiter anziehen. Neben Indien dürften auch zahlreiche andere asiatische Schwellenländer versuchen, ihren hohen Kohle- und Ölverbrauch zu verringern und stattdessen stärker auf Erneuerbare Energien, aber als Brückenlösung auch stark auf LNG-Importe, zu setzen.Die Chancen stünden gut, dass Gazprom seinen Marktanteil auch in vielen Ländern außerhalb Europas weiter steigern könne. Die mit einem KGV von 5 und einem KBV von 0,4 immer noch sehr günstig bewertete Aktie bleibe attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: