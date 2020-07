Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,567 EUR +1,60% (20.07.2020, 16:43)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,572 EUR +2,28% (20.07.2020, 16:30)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (20.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Von Endspurt könne in diesem Fall wahrlich nicht die Rede sein: Von den insgesamt rund 1.200 Kilometern müssten für Gazproms Pipeline Nord Stream 2 eigentlich nur noch etwa 160 Kilometer verlegt werden. Doch dieses Reststück sei seit Monaten Teil eines Wirtschafts- beziehungsweise Politkrimis geworden.Nachdem die USA stetig mit weiteren Sanktionen drohen würden (nachdem der Versuch, die dänische Regierung einzuschüchtern, gescheitert sei), habe sich nun Josep Borrell, der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, zu Wort gemeldet: "Wir sind Zeugen dieser Entwicklungstendenz in Fällen von Iran, Kuba, Internationalem Strafgerichtshof und jüngst von Nord Stream 2 and Turkish Stream. Die Europäische Union lehnt die Anwendung von Sanktionen durch Drittstaaten gegen europäische Firmen im Grundsatz ab. Mehr noch: Es geht auch darum, dass die Anwendung extraterritorialer Sanktionen gegen internationales Recht verstößt."Zudem sei erneut betont worden, dass die EU in diesem Fall auch durchaus in der Lage wäre, sich gegen die US-Einflussnahme zu wehren. Das Verbot der Einfuhr von Fracking-Gas aus den USA oder etwa Schutzzölle wären harte Schläge gegen die US-Energiekonzerne, die ohnehin schon unter den stark gesunkenen Preisen leiden würden.Gazproms Marktmacht in Europa werde mittel- bis langfristig sicherlich wachsen, da die Reserven in der Nordsee weiter schwinden würden. Zudem wolle der Erdgasriese seine Position in China weiter ausbauen. Die Perspektiven für den Konzern würden also gut bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: