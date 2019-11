Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,038 EUR +0,26% (15.11.2019, 13:55)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,036 EUR +0,57% (15.11.2019, 14:11)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (15.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über viele Jahrzehnte hinweg sei Polen für Russland ein wichtiger Partner beim Export von Erdgas nach Europa gewesen. Polen sei aktuell immer noch bedeutend für Gazprom - auch als einer der ältesten und größten Kunden. Doch daran dürfte sich in den kommenden Jahren einiges ändern.Denn Polen habe nun erklärt, dass man den Ende 2022 auslaufenden Vertrag mit Russland nicht mehr verlängern wolle. Durch Polen laufe die lange Zeit strategisch wichtige Yamal-Pipeline, durch die russisches Erdgas nach Westeuropa ströme. Polen sei selbst auch viele Jahre einer der größten Abnehmer gewesen.Doch nun wolle Polen die Abhängigkeit von Russland weiter abbauen und verstärkt auf US-Fracking-Gas setzen, das per LNG-Tanker nach Polen gelangen solle.Da durch den Bau von Nord Stream und nun wohl bald auch Nord Stream 2 die Abhängigkeit Gazproms von Polen auch sinke, sei diese Meldung kein Beinbruch für Gazprom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: